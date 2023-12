POL-MA: Weinheim: Auto mit Brücke kollidiert- PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - Am Sonntag ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Dossenheimer Landstraße unweit der Straßenbahnhaltestelle Biethsstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand überquerte eine 74-jährige Frau auf Höhe einer Tankstelle zwischen zwei an einer Ampel haltenden Fahrzeuge die Fahrbahn in Richtung der gegenüberliegenden Bank. ...

