Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Täter beschädigt Fahrzeug - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 22:15 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen geparkten Mazda. Zur Tatzeit war der Mazda auf einem Privatparkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellt. Aus bislang unbekannten Gründen schlug der Unbekannte mit einem ebenso unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe sowie die Heckscheibe des Pkw ein. Außerdem beschädigte er das linke Rücklicht sowie die Frontscheibe. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt, ebenso wie die Höhe des entstandenen Sachschadens. Das Polizeirevier Weinheim hat hierzu die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06201 / 1003-0 zu melden.

