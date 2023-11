Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrzeug überschlägt sich, ein Schwerverletzter bei Alleinunfall auf dem Hellweg

Hamm (ots)

Bei einem Alleinunfall verletzte sich ein 22-jähriger Hammer am Montag, 13. November, 08.07 Uhr schwer. Der 22-jährige befuhr mit seinem Skoda den Hellweg in Richtung Norden. Im Kurvenbereich unweit der Wassertürme kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich das Fahrzeug auf dem angrenzenden Acker mehrfach und kam letztlich in Seitenlage zum Stillstand. Der Fahrzeugführer musste durch die alarmierte Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der Fahrer mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der auf ca. 20.000 Euro geschätzt wird. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde geborgen und abgeschleppt. (nue)

