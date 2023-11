POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 6. November bis 12. November

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Diebe entwendeten zwischen Mittwoch, 8. November, und Sonntag, 12. November, gleich mehrere Kupferfallrohre von Häusern im Hammer Westen. Durch das Abmontieren ergaunerten sich der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen so mehrere Meter der Kupferfallrohre. An insgesamt fünf Hausfassaden in der Spichernstraße, Pestalozzistraße und der Viktoriastraße, machten sich die Unbekannten ...

