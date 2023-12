Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Sperrung der B3 nach Verkehrsunfall wieder aufgehoben, PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet kam es am 03.12.2023 gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Heidelberg auf der B3 (Dossenheimer Landstraße) zwischen der Biethsstraße und der Friedensstraße. Hierbei kollidierte ein PKW-Fahrer mit eine 74-jährigen Fußgängerin, die hierbei schwer verletzte wurde. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme in beiden Richtung gesperrt. Die Sperrung wurde um 18:35 Uhr wieder aufgehoben und der Verkehr freigegeben. Die Fußgängerin wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Revier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

