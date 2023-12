Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Sperrung der B3 nach Verkehrsunfall

Heidelberg (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die B3 (Dossenheimer Landstraße) in Heidelberg zwischen der Biethsstraße und der Friedensstraße in beide Richtungen gesperrt. Der Rettungsdienst ist aufgrund einer mutmaßlich verletzten Person ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzt. Über das weitere Ausmaß liegen noch keine Informationen vor. Ortskundige werden gebeten die Unfallstelle zu umfahren.

