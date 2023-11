Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in Welschbillig

Schweich (ots)

Welschbillig - Verkehrsunfallflucht am frühen Morgen

Am 29.10.2023 ereignete sich gegen 03:30 Uhr in der Helenenberger Straße in Welschbillig ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Der bisher unbekannte Fahrer eines dunklen SUV verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW und fuhr anschließend in eine angrenzende Wiese. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in Fahrtrichtung Helenenberg. Hierbei entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0 in Verbindung zu setzen.

