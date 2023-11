Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Temporäre Sperrung der B422/ Hauptstraße am 11. November

Idar-Oberstein (ots)

Am kommenden Samstag, den 11. November wird es in Idar-Oberstein voraussichtlich von ca. 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr zu einer Vollsperrung der Hauptstraße und B422 kommen. Grund hierfür ist ein Aufzug, der von "DIE Partei" anlässlich der 10-jährigen Jubiläumsveranstaltung der AfD Birkenfeld in der Göttenbach-Aula, angemeldet wurde. Hierfür wird die Hauptstraße vom Platz auf der Idar und die B422/ Hauptstraße bis zur Stadtverwaltung temporär gesperrt, um das gefahr- und reibungslose Überqueren des Aufzugs zu ermöglichen.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Hauptstraße/ B422 zu umfahren bzw. bei eventuellem Rückstau eine Rettungsgasse zu bilden!

