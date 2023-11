POL-PDTR: Verkehrsunfälle durch ausgelaufene Betriebsstoffe

Idar-Oberstein (ots) - Am Donnerstag, 09.11.2023, gegen 16:20 Uhr ereignete sich am Straßenrand nahe der Aral Tankstelle in der Hauptstraße in Idar-Oberstein eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde ein 43-Jähriger Mann durch einen Faustschlag ins Gesicht schwerverletzt. Bereits in Höhe der Hauptpost in der Hauptstraße soll es zu Unstimmigkeiten ...

mehr