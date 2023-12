Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Horrenberg/Rhein-Neckar-Kreis - Auffahrunfall auf der BAB A 6 mit hohem Sachschaden

Horrenberg/BAB A6 (ots)

Am Samstag, gegen 11:48 Uhr, kam es auf der BAB A6 auf Höhe Horrenberg zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Verkehrsbedingt mussten die Autofahrer bis zum Stillstand abbremsen. Der Unfallverursacher erkannte die Situation zu spät und fuhr auf einen Pkw auf, der wiederum auf den vor ihm stehenden Pkw geschoben wurde. Hierbei entstand an allen Fahrzeugen ein Sachschaden, sodass diese durch eine Fachfirma abgeschleppt werden mussten. Der 26-jährige Unfallverursacher wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 30.000,00 Euro.

