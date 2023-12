Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis/L536 Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schriesheim / RNK (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz vor 04.00 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße L536 von Schriesheim in Richtung Ladenburg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei überfuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Smart eine Verkehrsinsel und beschädigte die dortigen Verkehrseinrichtungen. Nachdem Zeugen des Verkehrsunfalles die Polizei verständigt hatten, konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Weinheim bei dem Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,88 Promille. Neben einer Blutprobe musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf 4.000 Euro geschätzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

