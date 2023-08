Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Beim Rangieren mit vorbeifahrendem Auto kollidiert

Ilvesheim (ots)

Am Montag gegen 13 Uhr kollidierte in der Ringstraße eine 83-jährige Renault-Fahrerin beim Rangieren mit einem 28-jährigen Ford-Fahrer und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehr als 7.000 Euro. Die Frau übersah den vorbeifahrenden Ford und verunfallte schließlich mit diesem. Verletzung wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

