Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen zwei geparkte Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 06 Uhr, und Montag, 19 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft auf bisher unbekannte Weise zwei in der Kurpfalzstraße geparkte Fahrzeuge. Ein Fahrzeug wies einen Riss auf der rechten Seite auf, der vermutlich durch einen spitzen Gegenstand zugefügt wurde, das andere einen Riss in der Fahrertür, der durch einen Schlag oder Tritt entstanden sein könnte.Täterhinweise sind bislang nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Tel.: 06222/5709-0 entgegen.

