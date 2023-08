Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nötigung, Beleidigung und Sachbeschädigung - Mann außer Rand und Band - weitere Zeugen gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als eine 71-Jährige am vergangenem Mittwoch, gegen 20:30 Uhr, in ihren Pkw einsteigen und auf ihr Grundstück im Hainbuchenweg einfahren wollte, rannte plötzlich ein Mann, aus bislang unbekannten Gründen, auf die Frau zu und beleidigte sie gleich mehrmals. Der Mann stellte sich so vor das Fahrzeug der Frau, sodass ihr ein Einsteigen nicht mehr möglich war. Im weiteren Verlauf ballte er die Fäuste und rannte auf die 71-Jährige zu. Aus Angst rannte die Frau von dem Mann weg. Kurz darauf wandte sich der Mann jedoch wieder von der Frau ab und lief nun auf das Fahrzeug der 71-Jährigen zu. Er schlug und trat auf das Fahrzeug ein, sodass ein Schaden an diesem entstand. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ein Passant wurde auf die Situation aufmerksam und eilte der Frau zur Hilfe. Daraufhin lies der Mann von dem Fahrzeug ab und entfernte sich von der Örtlichkeit. Die Tat wurde erst wenige Tage später angezeigt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Polizeirevier Weinheim bittet daher weitere Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten, sich unter der Tel.:06201/1003-0 zu melden.

