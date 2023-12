Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Einsatz der Feuerwehr in der Sternengasse; PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es aufgrund eines Brandes gegen 16:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Sternengasse im Stadtteil Mannheim-Sandhofen zum Einsatz von Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, kam es in der Erdgeschosswohnung einer 69-Jährigen zu einer Verpuffung einer Deodorantdose, da eine daneben befindliche Kerze vor dem Verlassen der Wohnung nicht gelöscht wurde. Aufgrund der Rauchentwicklung lösten die Rauchwarnmelder im Haus aus und die Bewohner des Mehrfamilienhauses verließen selbstständig, vor dem Eintreffen der Rettungskräfte, das Haus. Lediglich eine Person, die versuchte den Brand selbst zu löschen, trug eine leichte Rauchgasvergiftung davon. Der Herr wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und im Anschluss wurde das Wohnahaus gelüftet. Bis auf die Brandwohnung, waren nach dem Einsatz alle Wohnungen wieder bewohnbar. Eine genaue Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden und bedarf weiterer Ermittlungen, welche durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen geführt werden.

