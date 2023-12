Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rund 15.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Mannheim (ots)

Als am Samstag, um 15 Uhr, ein 18-jähriger Mazda-Fahrer von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr auf der Bismarckstraße, Höhe L 6, einfahren wollte, übersah er hierbei den in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke fahrenden 82-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer. Die Fahrzeuge kollidierten und waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen vorbeigeleitetführt.

