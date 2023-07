Polizei Homberg

POL-HR: Homberg (Efze): Einbruch in zwei Geschäfte

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.07.2023:

Homberg (Efze)

Einbruch in zwei Geschäfte in Homberg

TZ: Samstag, 29.07.2023, 20:50 Uhr bis Sonntag, 30.07.2023, 07:50 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Täter in zwei Geschäfte in Homberg eingebrochen. Bei den betroffenen Geschäften handelt es sich um eine Eisdiele sowie ein Reisebüro in der Ziegenhainer Straße.

In beiden Fällen wurden Fenster aufgehebelt, wodurch die Täter dann eingestiegen sind. Im Inneren haben sie Schränke und Schubläden durchwühlt.

Im Reisebüro wurde eine Geldkassette aufgefunden und aufgebrochen, darin befindliches Bargeld wurde entwendet. In der Eisdiele wurde auf den ersten Blick nichts entwendet.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR.

Auf Grund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Tatorte zueinander und der gleichen Tatbegehungsweise, wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung war an beiden Tatorten im Einsatz.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg (05681-7740) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Heiko Böhm, PHK -Führungsgruppe-

