Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

Am Freitag kam es in Sundern-Hellefeld zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Im Tatzeitraum von 09:45 Uhr und 11:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Objekt auf der Kehlstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 entgegen. In Arnsberg kam es im Zeitraum von Donnerstag, 9.November, 12:00 Uhr und Freitag, 17. November, 12:30 Uhr zu einem Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt auf der Straße "Altes Feld". Hinweise zu möglichem Diebesgut liegen bislang noch nicht vor. Es entstand Sachschaden. Zu einem weiteren Einbruch kam es in Arnsberg auf der Wagenbergstraße. Dort verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag, 13:00 Uhr bis Montag, 06:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Betriebsgelände. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Metalle entwendet. Daher ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug benutzt haben. In allen Fällen ermittelt aktuell die zuständige Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell