Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Sundern (ots)

Am 18.11.2023 befuhr gegen 18:05 Uhr eine 51-jährige Frau aus Sundern mit ihrem Pkw die L 686 in Fahrtrichtung L 519. An der Kreuzung bog sich nach links in die Hauptstraße (L 519) ein und wollte diese weiter in Richtung Seidfeld befahren. Zur selben Zeit überquerte eine 15-jährige Fußgängerin die L 519 an dieser Kreuzung. Die Lichtzeichenanlage zeigte für beide Beteiligten Grünlicht. Auf dem Fußgängerüberweg kam es zum Zusammenstoß. Hierbei zog sich die 15-jährige Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen einem nahe gelegenen Krankenhaus zugeführt. (Schl.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell