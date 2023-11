Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Junger Mann nach Raubdelikt schwer verletzt

Winterberg (ots)

Am Sonntag kam es in Winterberg zu einem Straßenraub. Gegen 22:45 Uhr wurde ein 19jähriger Mann aus Winterberg Opfer eines Raubdelikts. Er war zur Tatzeit zu Fuß im Bereich der Nuhnestraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er dort durch zwei bislang unbekannte männliche Täter angegriffen und gewaltsam zu Boden gebracht, sodass er sich nicht mehr wehren konnte. Nach aktuellem Kenntnisstand soll einer der Täter auch ein Messer mitgeführt haben. Die Täter erbeuteten die Geldbörse sowie das Mobiltelefon des Opfers. Der schwer verletzte Winterberger wurde durch einen Zeugen aufgefunden. Dieser alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Das Opfer wurde durch die Tat schwer verletzt und in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen soll es sich um zwei männliche Täter gehandelt haben. Beide sind ca. 175cm groß. Eine Person war dunkel gekleidet. Die zweite Person hatte ein südeuropäisches Erscheinungsbild, soll einen Vollbart getragen und mit einer Jeans und einer beige- / cremefarbenen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Ermittlungen in diesem Verfahren dauern an. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 entgegen.

