Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Traben-Trarbach (ots)

An den vergangenen beiden Wochenenden kam es im Stadtgebiet Traben-Trarbach wiederholt zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. An mehreren Pfeilern der Moselbrücke sowie am Musikpavillon wurde mit einem schwarzen Stift der Name "Pele" aufgebracht. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Traben-Trarbach unter Tel.: 06541-6270.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell