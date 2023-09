Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Telefonverteiler

Prüm (ots)

Am Abend des 03.09.2023 wird der Polizei Prüm ein beschädigter Kabelzweigkasten der Firma Vodafone in der Kolpingstraße in Prüm gemeldet. Dieser befindet sich gegenüber der Astrid-Lindgren-Schule neben dem dortigen Parkplatz. Der in den Farben schwarz, weiß, grün, auffällig bestrichene Kasten, wurde augenscheinlich durch bislang unbekannte Täter umgestoßen, sodass er sich aus der Bodenverankerung vollständig löste. Eine genauere Tatzeit kann bisher nicht bestimmt werden. Durch diese Beschädigung kam es zu Anschlussstörungen. Die Polizei bittet um Mithilfe durch Hinweise oder verdächtige Beobachtungen.

