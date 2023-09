Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bitburg (ots)

Am 02.09.2023 im Nachmittag wurde der Polizeiinspektion Bitburg ein offenstehender Zigarettenautomat im Industriegebiet Bitburg, Dieselstraße, gemeldet. Dort kam es, vermutlich in der Nacht, zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten, der am Gehweg der Dieselstraße aufgestellt war. Durch den/die bislang unbekannten Täter wurde der Automat mittels Werkzeug gewaltsam geöffnet und der Inhalt entwendet. Der Zigarettenautomat stand dort gut erkennbar unmittelbar am Gehweg.

Die Polizei bittet um Mitteilung von Hinweisen und verdächtigen Beobachtungen.

