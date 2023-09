POL-PDWIL: Nächtliche Personensuche an der Sauer/ Person nach großer Suchaktion aus der Sauer gerettet.

Piesport (ots) - Am 03.09.2023 kam es in der Zeit zwischen 14:20 Uhr und 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Piesporter Sportplatz. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hierbei einen schwarzen Polo, der oberhalb des Zugangs zum Sportplatz in Queraufstellung zur Fahrbahn geparkt war. Nach Rückkehr zu ihrem Fahrzeug konnte die Polo-Fahrerin einen ...

