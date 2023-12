Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher klauen 72 Flaschen Rapsöl

Mannheim (ots)

Ein 57-Jähriger meldete am Sonntag gegen 15.40 Uhr der Polizei, dass in sein Gartenhaus in der Dudenstraße eingebrochen wurde. Dieses verließ er am Donnerstag gegen 14 Uhr. Die bislang unbekannte Täterschaft hebelte die Türe der Gartenanlage, sowie das Gartenhaus auf und verschafften sich anschließend unbefugten Zutritt. Hierbei wurden mehrere Kabel eines Bewegungsmelders an einer Lichtanlage durchtrennt. Anschließend entwendete die unbekannte Täterschaft 72 Flaschen Rapsöl sowie eine Bohrmaschine. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden, unter: 0621-33010.

