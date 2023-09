Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchsdiebstahl in Kfz

Mayen, Koblenzer Straße (ots)

In der Nacht vom 03. auf 04.09.2023 kam es zum Diebstahl aus einem geparkten Pkw, Seat Ibiza. Das Fahrzeug stand in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 131. Die bislang unbekannten Täter zerstörten die Scheibe der Beifahrertür vorn und entnahmen eine Handtasche, eine rosafarbene Sommerjacke und einen Kindersitz. Der Kindersitz wurde in unmittelbarer Tatortnähe in ein Gebüsch geworfen. Wertsachen befanden sich nicht in den entwendeten Gegenständen.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

