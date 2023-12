Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brennende Kerze führt in Sandhofen zum Wohnungsbrand

Mannheim (ots)

Kerzen sind gerade in der Adventszeit sehr beliebt. Allerdings können sie auch Brände verursachen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist dies am Sonntag bei einem Wohnungsbrand in der Sternengasse der Fall gewesen. Eine Frau entzündete in ihrem Badezimmer eine Kerze und verließ dann das Haus, ohne die Flamme zuvor zu löschen. Durch die Hitze explodierte ein neben der Kerze stehendes Deospray, was wie ein Brandbeschleuniger wirkte und zu einem Übergreifen des Feuers auf die die Holzdecke des Raumes führte. Der entstehende Rauch löste um kurz nach 16:30 Uhr mehrere Rauchmelder aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich sechs Personen in dem Mehrfamilienhaus, die vom Rauchmelder alarmiert, das Anwesen verließen. Ein Bewohner versuchte noch den Brand zu löschen, wodurch er sich eine leichte Rauchgasintoxikation zuzog. Durch die Flammen entstand ein Schaden, der auf knapp 20.000 Euro geschätzt wird. Die betroffene Wohnung im Erdgeschoss ist derzeit unbewohnbar. Die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell