Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Ladendieb beschäftigt Polizei zwei Tage infolge

Stralsund (ots)

Am Montag, dem 16.10.2023 gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei in die Rostocker Chaussee zu einer Bushaltestelle auf Höhe des Krankenhaus West gerufen. Dort soll ein Fahrgast den Bus nicht verlassen. Mit dem 26-jährigen Marokkaner wurde gesprochen und der Sachverhalt konnte geklärt werden.

Kurz darauf erging eine erneute Mitteilung an die Polizei. Zwei Heranwachsende (18 J. und 19 J.) sollen auf Höhe des Ostseecenters belästigt und beklaut worden sein. Die Polizei war umgehend vor Ort und stellte abermals den 26-jährigen Störer fest. Nunmehr wurde eine Anzeige gegen ihn gefertigt, er hatte der 18-jährigen Deutschen eine Zigarette aus der Jackentasche geklaut. Der 26-Jährige wurde eindringlich belehrt sich rechtskonform zu verhalten, Folgemaßnahmen wurden ihm aufgezeigt.

Gegen 14:20 Uhr sah sich die Polizei zum dritten und für den Tag zum letzten Mal mit ihm konfrontiert. Nachdem er unweit in einem Supermarkt mehrere Packungen Schokolade im Wert von annähernd sechs Euro versucht hat zu entwenden und dabei ertappt wurde, verbrachte er die nächsten Stunden in der Gewahrsamszelle des Polizeihauptreviers. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verblieb er dort bis zum Abend.

Am Dienstag, dem 17.10.2023 gegen 15:30 Uhr wurde die Polizei zu einem aggressiven Ladendieb in den Knieperdamm gerufen. Vor Ort angekommen, staunten die Beamten, war es doch wieder der 26-jährige Marokkaner vom Vortag. Er wurde dabei ertappt wie er Lebensmittel im Wert von etwa 25 Euro in einem Rucksack entwenden wollte. Hierbei konnte er durch eine 35-jährige deutsche Angestellte des Supermarktes gestellt werden. Durch Festhalten beider Personen am Rucksack kam es zum Gerangel. Im Weiteren versuchte der nunmehr Tatverdächtige die 35-Jährige in die Hand zu beißen, was ihm misslang.

Ersteintreffende Polizeibeamte machten ihn dingfest und nahmen ihn nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig fest. Durch den Versuch der Beutesicherung ergab sich nunmehr der Verdacht eines Verbrechenstatbestandes, speziell räuberischer Diebstahl. Die Stellung eines Haftantrages seitens der Staatsanwaltschaft wurde heute, Mittwoch (18.10.2023) positiv beschieden. Zum Zeitpunkt der Presseveröffentlichung steht das Ergebnis der Haftrichtervorführung allerdings noch aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell