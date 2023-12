POL-MA: Heidelberg: 35-Jähriger wegen des Verdachts des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) - Kerzen sind gerade in der Adventszeit sehr beliebt. Allerdings können sie auch Brände verursachen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist dies am Sonntag bei einem Wohnungsbrand in der Sternengasse der Fall gewesen. Eine Frau entzündete in ihrem Badezimmer eine Kerze und verließ dann das Haus, ohne die Flamme zuvor zu löschen. Durch die Hitze ...

mehr