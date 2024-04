Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Cannabiseinfluss zur Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.04.2024 um 06:55 Uhr wurde ein 53-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem Citroen in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Im Verlauf der Kontrolle konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ferner konnte im Fahrzeuginneren starker Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Ein letztlich in hiesiger Dienststelle durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC, weshalb dem Neustadter im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt zu.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Cannabis auch trotz der 01.04.2024 erfolgten Legalisierung von Cannabis weiterhin eine Ordnungswidrigkeit darstellt und die Führerscheinstelle entsprechend informiert wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell