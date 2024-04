Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Großkarlbach (ots)

Am Freitag, den 05.04.2024 um 19:35 Uhr, kam es auf der L520 zwischen Bissersheim und Großkarlbach zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW. Der 23-jährige Motorradfahrer befuhr hinter einem Linienbus die L520 in Fahrtrichtung Bissersheim, wo er den vor ihm befindlichen Linienbus überholen wollte. Er übersah dabei einen entgegenkommenden PKW, mit welchen er kollidierte. Der 23-jährige Motorradfahrer wurde durch die Kollision etwa 10 bis 15 Meter weit über den entgegenkommenden PKW geschleudert und war für kurze Zeit bewusstlos. Die Fahrerin des PKWs blieb unverletzt, ihre 7-Jährige Tochter wurde hingegen durch einen ausgelösten Airbag leicht am Hals verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Grünstadt feststellen, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war ein falsches und nicht zugelassenes Kennzeichen an dem Motorrad befestigt. Der verletzte Motorradfahrer wurde im Anschluss der Unfallaufnahme in eines der umliegenden Krankenhäuser verbracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung an der 7-Jährigen.

