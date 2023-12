Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Schrecklicher Verkehrsunfall, Zeugen setzten einen Feuerlöscher ein

Hamburg (ots)

Harvestehude

Um 02.13 Uhr in der heutigen Nacht, am Sonntag, den 24.12.2023 in der Heilwigstraße in Hamburg-Harvestehude, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge. Hierbei starben zwei junge Menschen, der Fahrer und die Beifahrerin. Die junge Frau wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt mit dem Leben nicht vereinbare Verletzungen und verstarb an der Einsatzstelle. Eine weitere Fahrzeuginsassin auf der Rückbank wurde aus dem Fahrzeug gerettet und durch die Rettungsdienstkräfte in ein Krankenhaus befördert. Sie hatte ein Polytrauma erlitten. Das Fahrzeug war über einen Betonklotz gefahren, prallte gegen eine Gartenmauer, überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg leiteten aufgrund der Schwere des Unfalls eine Crashrettung ein, indem sie das Fahrzeug mit Steckleiterteilen als Hebel auf die Räder stellte. Den mutigen Zeugen, die vor Eintreffen der Feuerwehr nicht nur den Brand mit einem Feuerlöscher bekämpften, sprachen ebenso mit der Frau in dem Fahrzeug, diese war noch bei Bewusstsein. Den drei Zeugen wurde eine Gesprächsnachsorge durch die Notfallseelsorge der Feuerwehr Hamburg angeboten. Die Polizei Hamburg ermittelt nun zur Unfallursache.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell