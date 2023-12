Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Hochwasserlage Alte Süderelbe in Finkenwerder 22. bis 23.12.2023

Hamburg-Finkenwerder (ots)

Gestern, am 22.12.2023 um 08.04 Uhr ist die Feuerwehr Hamburg im Zusammenhang mit der Sturmflut zu einem Einsatz nach Finkenwerder alarmiert worden. Ein Hinweisgeber meldete im Bereich Osterfelddeich / Aue Hauptdeich, dass die Flüsse Alte Süderelbe und Aue überzulaufen drohen sowie ein Rücklauf des Wassers in die Entwässerungsgräben. Das Wasser musste mit elektrischen Tauchpumpen der Feuerwehr Hamburg sowie des Technischen Hilfswerkes und einem Pumpensystem der Werkfeuerwehr Firma Holborn Europa Raffinerie GmbH in den Köhlfleet gepumpt werden. Die Pumpen hatten in der Spitze eine Gesamtförderleistung von 85.000 L/min. Die Einsatzkräfte, Technik wie Stromaggregate und Pumpen waren hier über den langen Zeitraum sehr gefordert. Die Maßnahmen haben gegriffen und es wurden keine Schäden an den Wohnhäusern aus dem vor Überflutung zu schützenden Gebiet gemeldet. Neben den Einsatzkräften vor Ort, wie dem Technischen Hilfswerk, der Freiwilligen Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr und der Werkfeuerwehr der Firma Holborn Europa Raffinerie GmbH, hat die Feuerwehr Hamburg in der Rettungsleitstelle einen operativen Leitungsstab in kleiner Besetzung gestellt und mit dem Regionalen Katastrophendienststab-Mitte des Bezirksamtes Hamburg-Mitte eng zusammengearbeitet. Auch eine Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen des THW Ortsverbandes aus Schwerin hat den Einsatz für Hamburg-Finkenwerder mit einer Pumpenkapazität von 15.000 L/min unterstützt. Aktuell mit heutigem Datum, dem 23.12.2023 sind noch immer 34 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz für Hamburg-Finkenwerder. Mit ablaufendem Wasser ist das Siel am Aue-Hauptdeich zum Übergang in den Köhlfleet geöffnet worden. Dies hat eine sehr gute Wirkung gezeigt. Mit auflaufendem Wasser im Rahmen der normalen Gezeiten wurde das Siel heute Vormittag wieder geschlossen und die Pumpen von der Feuerwehr Hamburg, THW und der Fa. Holborn Europa Raffinerie GmbH wieder in Betrieb genommen. Das Öffnen und Schließen des Sieles geschieht mit automatischem Mechanismus, abhängig vom Wasserstand. Die an das betroffene Gebiet angeschlossenen Wohnbebauungen bleiben durch die Maßnahmen der Einsatzkräfte gesichert. Die Pegelstände werden auch im weiteren Verlauf weiter geprüft. Die Feuerwehr Hamburg wünscht allen ein besinnliches und frohes Fest!

