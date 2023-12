Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer auf einem Balkon in Hamburg Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Eimsbüttel

In der Straße Schlankreye in Hamburg Eimsbüttel kam es heute am frühen Abend zu einem Feuer auf einem Balkon. Das Feuer und ein lauter Knall, welcher durch das Zerplatzten einer Scheibe der Balkontür entstand, ist durch mehrere Anwohner gemeldet worden. Zudem vermutete ein Anrufer eine 85 Jahre alte Dame noch in der betroffenen Wohnung. Die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg alarmierte um 17.39 Uhr die Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr mit der Alarmstufe Feuer 2 mit Menschenleben in Gefahr. Nach Ankunft und Erkundung der Einsatzstelle führten die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte sofort eine Suche nach der vermissten Person durch. Im weiteren Einsatzverlauf machte eine männliche Person auf sich aufmerksam, der durch beherztes Handel die Bewohnerin der betroffenen Wohnung gerettet hatte. Der Retter und die Bewohnerin sind durch die Rettungsdienstkräfte der Feuerwehr Hamburg medizinisch versorgt worden, wiesen jedoch keine größeren Verletzungen und nur geringe Beeinträchtigungen durch eine leichte Rauchgasinhalation auf. Die Untersuchung durch den anwesenden Notarzt in einem anliegenden Café ergab, dass eine Beförderung beider Personen in ein Krankenhaus nicht notwendig war. Der Einsatz konnte nach abschließenden Messungen mit einer Wärmebildkamera sowie auf Kohlenmonoxid ohne Feststellung einer weiteren Gefahr um 19.23 Uhr beendet werden. Die Brandwohnung ist durch die Feuerwehreinsatzleitung für unbewohnbar erklärt und für die Ursachenermittlung an die Polizei übergeben worden. Es waren 44 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz für Hamburg.

