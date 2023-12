Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Radfahrer von LKW überrollt und tödlich verletzt

Hamburg (ots)

Wilhelmsburg, 13.12.2023 14:43 Uhr

Am heutigen Nachmittag ist es auf der Neuhöfer Str. Ecke Neuhöfer Damm in Hamburg-Wilhelmsburg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Fahrradfahrenden gekommen. Aufgrund der Notrufmeldung wurden die Rettungskräfte der Feuerwehr Hamburg zu einer eingeklemmten Person mit LKW alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte war eine Person von einem LKW überrollt worden, aber nicht eingeklemmt. Eine sofort eingeleitete Erstversorgung blieb leider ohne Erfolg. Der Radfahrer verstarb noch an der Einsatzstelle. Der LKW-Fahrer wurde noch an der Einsatzstelle durch die Notfallseelsorge betreut und anschließend mit einer Schocksymptomatik durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell