Feuerwehr Hamburg

FW-HH: PKW-Brand in Doppelgarage mit Flammenüberschlag auf Wohngebäude

Hamburg (ots)

Reitbrook, Feuer mit zwei Löschzügen und Sonderkomponenten, 18.11.2023, 12:44 Uhr.

Am Samstagmittag wurde der Rettungsleitstelle ein brennender PKW in einer Doppelgarage in der Straße Reitbrooker Hinterdeich gemeldet. Aufgrund der Meldungen wurde bereits auf der Anfahrt das Alarmstichwort auf Feuer zwei Löschzuge erhöht. Bei Eintreffen der Rettungskräfte ist das Feuer von der Doppelgarage auf die Hausfassade bis ins Dach übergegriffen. Um das Feuer zu bekämpfen, wurden mehreren Löschrohre eingesetzt. Insgesamt mussten drei Einsatzabschnitte gebildet werden. Aufgrund der schwierigen Wasserversorgung wurde eine spezielle Wasserwehr der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert, ebenso die Spezialeinheit der Höhenrettung zum Aufnehmen von ca. 35 m² Dachfläche, um einzelne Glutnester abzulöschen. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Während der Brandbekämpfung musste die Straße in dem betroffenen Bereich komplett gesperrt werden. Um 15:09 konnte durch den Einsatzführungsdienst Ost "Abspannen" gegeben werden.

Insgesamt waren 55 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz für Hamburg.

