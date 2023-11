Feuerwehr Hamburg

FW-HH: LKW in Zwangslage

Hamburg (ots)

Neugraben-Fischbek, 14.11.2023, 12:36 Uhr, Technische Hilfeleistung

Gestern kam es in den Mittagsstunden auf dem Parkplatz eines Discounters zu einem ungewöhnlichen Einsatz für die Feuerwehr Hamburg.

Hierbei sollte Altpapier durch ein Entsorgungsunternehmen verladen werden. Im Zuge des Verladevorganges hob der LKW aus noch ungeklärten Gründen in luftige Höhe ab. Durch die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Süderelbe, welche in Zusammenarbeit mit den Spezialkräften der Technik- und Umweltwache den LKW sicherten musste aufgrund des Lastwagengewichtes, ein zweiter Kran einer privaten Fachfirma angefordert werden. Daraufhin konnte der LKW mit vereinten Kräften, durch eine aufwendige technische Bergung wieder in die normale Position gebracht werden. Mit großem Glück gab es keine Verletzten an der Einsatzstelle.

Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr über 4 Stunden im Einsatz für Hamburg.

