FW-HH: Kind stürzt aus dem 6.Obergeschoss

Hamburg (ots) - Hamburg-Borgfelde, Feuer mit Menschenleben in Gefahr, 08.11.2023, 18:36 Uhr, Eiffestraße Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Feuer mit Menschenleben in Gefahr in eine Wohnunterkunft im Stadtteil Borgfelde gerufen. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus mehreren Fenstern im dritten Obergeschoss einer im Innenhof liegenden Wohnung. Zeitgleich ...

