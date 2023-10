Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Abschlussmeldung zum Großeinsatz der Feuerwehr Hamburg nach schwerem Baustellenunfall mit mehreren verschütteten Personen in der Hafencity

Hamburg (ots)

Hafencity, 31.10.2023, 20:10 Uhr

Nachdem die Feuerwehr Hamburg gestern Morgen um 09:10 Uhr auf eine Großbaustelle in die Chicagostr. alarmiert wurde, konnte der schwierige und kräftezehrende Einsatz nach über 35 Stunden beendet werden. Durch die Spezialeinheit der Höhenrettung von der Feuer- und Rettungswache Barmbek konnte in den heutigen Abendstunden zum verbliebenen letzten Arbeiter ein Zugang geschaffen werden. Der Leichnam wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in das Institut für Rechtmedizin transportiert. Zur Zeit finden letzte Arbeiten des Rückbaus durch die Feuerwehr an der Einsatzstelle statt. Bei dem tragischen Arbeitsunfall kamen vier Arbeiter ums Leben, ein weiterer verletzter Arbeiter schwebt weiterhin in akuter Lebensgefahr. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Akteur:innen der Gefahrenabwehr für die gute Zusammenarbeit bedanken.

Zu Spitzenzeiten waren bis zu 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz für Hamburg.

