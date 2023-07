POL-AC: Drei Schwerverletzte nach Zusammenstoß auf der Landstraße

Herzogenrath (ots) - In der vergangenen Woche gab es zwei Sachbeschädigungen an Linienbussen in der Voccartstraße. Der erste Fall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen (04.07.2023) gegen 04:00 Uhr, als ein Linienbus in Fahrtrichtung Aachen unterwegs war. An der Kreuzung zur Kohlberger Straße vernahm der Busfahrer einen lauten Knall und hielt an. Die Polizei ...

mehr