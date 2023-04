POL-SE: Ellerbek - Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl - Fahndungserfolg

Bad Segeberg (ots) - Die Beamten der Polizeistation Bönningstedt suchen nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz von Edeka in der Straße "Waldhof" in Ellerbek einen möglicherweise an der Front beschädigten Pkw. Am Montagmittag (03.04.2023) meldete sich die Fahrerin eines Ford Mondeos bei der Polizei, nachdem sie nach Hause zurückgekehrt war und teilte mit, dass sie zwischen 11:30 und 11:50 Uhr beim Parken einen ...

