Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Jugendbeitrag zum Volkstrauertag der Feuerwehr Hamburg und Polizei Hamburg in der St. Michaeliskirche

Hamburg (ots)

Hamburg - Mitte

Zum heutigen Volkstrauertag am 19.11.2023, haben unsere jungen Kolleginnen Eyleen Flocke, Auszubildende bei der Polizei Hamburg und Saskia Sierck, Brandmeisterin der Feuerwehr Hamburg eine eindrucksvolle und bewegende Rede als Jugendbeitrag gehalten. Zu dem Auditorium gehörten u.a. die Zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung Katharina Fegebank, die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft Carola Veit (MdHB), der kommissarische Vertreter der Amtsleitung der Feuerwehr Hamburg Branddirektor Jan Peters, der Polizeipräsident der Polizei Hamburg Falk Schnabel sowie der Vize-Polizeipräsident der Polizei Hamburg Mirko Streiber. Die Veranstaltung, organisiert durch den Volksbund der deutschen Kriegsgräberfürsorge e.V. in Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, war aufgrund aller Beiträge sehr eindrucksvoll und bleibend. Frau Flocke sowie Frau Sierck spannten einen Bogen vom Gedenken und Erinnern bis hin zum Appell für Frieden, gegen Hass, Gewalt und Krieg. Hamburg und seine Bürgerinnen und Bürger können sehr stolz auf diese beiden jungen Frauen sein, die im Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg stehen und sich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sowie den Schutz der Menschen einsetzen. Die Polizei und die Feuerwehr sind auf jeden Fall sehr stolz, beide Kolleginnen in ihrem Team zu haben, dies versicherten der Polizeipräsident Herr Schnabel und der kommissarische Vertreter der Feuerwehramtsleitung Herr Peters gleichermaßen beim anschließenden Zusammentreffen in der Krypta der St. Michaeliskirche.

