POL-ME: Serie von Schuleinbrüchen: Täter schlugen erneut zu - Polizei bittet um Zeugenhinweise - Langenfeld - 2309054

In Langenfeld sind bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (13. September 2023) erneut in zwei Schulen eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen wurden hierbei insgesamt 122 Tablets entwendet. Damit zählt die Polizei in Langenfeld in diesem Jahr mittlerweile zwölf Einbrüche in Schulen - der Gesamtschaden liegt inzwischen bei einer Summe von über 300.000 Euro (siehe dazu auch unsere Pressemeldung OTS 2309037 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5599945).

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die Täter zu noch unbekannter Stunde die Eingangstür der Fröbelschule auf, ehe sie sich in der Schule gewaltsam Zugang zu zwei Klassenräumen verschafften, aus denen sie 59 Tablets entwendeten.

Durch die Fröbelschule gelangten die Täter dann anschließend auch noch in die benachbarte und baulich verbundene Don-Bosco-Grundschule, in der die Einbrecher ebenfalls mehrere Klassenzimmertüren aufbrachen. Hier wurden insgesamt 63 Tablets und 27 so genannte "Pencils" der Marke "Apple" entwendet.

Die Ermittlungen in dieser Serie werden vom Langenfelder Kriminalkommissariat geführt. Dieses geht davon aus, dass die Einbrüche von einer professionell organisierten Bande verübt wurden.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Mittwoch im Bereich der Fröbelschule bzw. der Don-Bosco-Schule verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann mit sonstigen sachdienlichen Hinweisen die Ermittlungen der Polizei unterstützen?

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

