POL-ME: 14-jähriger Radfahrer schwer verletzt - Langenfeld - 2309050

Am Dienstag, 12. September 2023, kollidierten in Langenfeld zwei parallel zueinander fahrende Radfahrer. Ein 14-jähriger Langenfelder stürzte dabei zu Boden und wurde schwer verletzt.

Das war geschehen:

Gegen 13:40 Uhr befuhren zwei 14-jährige Jugendliche die Straße "Im Bruchfeld" in Langenfeld in Richtung Beethovenstraße / Am Hang. Als sie nebeneinanderfahrend beabsichtigten einem parkenden Fahrzeug auszuweichen, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß in dessen Folge einer von ihnen zu Boden stürzte.

Der 14-Jährig erlitt schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

