POL-ME: Unbekannter raubt Goldkette eines 76-Jährigen - Velbert - 2309048

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am Dienstag (12. September 2023) eine Goldkette in Velbert geraubt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 9:50 Uhr hielt sich ein 76-jähriger Mann aus Velbert in seinem Einfamilienhaus in der Hohlstraße auf, als jemand an der Haustür schellte. Der Senior öffnete die Tür und ein vermeintlicher Mitarbeiter eines Mobilfunkanbieters stellte sich vor, um über den Vertrag des 76-Jährigen zu sprechen. Als dieser ein Gespräch ablehnte, stellte der Fremde einen Fuß in die Türzarge und ergriff im selben Augenblick die Goldkette des Geschädigten, die dieser um den Hals trug.

Mitsamt der Tatbeute floh der Tatverdächtige anschließend in einem silbergrauen Kombi, vermutlich von der Marke Skoda in Richtung Langenberg-Zentrum. Die alarmierten Beamtinnen und Beamten leiteten sofort eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen ein, die leider jedoch ohne Erfolg verlief.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 30 Jahre - dunkle Hautfarbe - blauer Anzug (Smoking) - gutes Deutsch - circa 175-180 cm groß - schlanke Statur

Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat den Tatverdächtigen in dem Wohngebiet ebenfalls beobachtet oder kann Angaben zu seiner Identität, seinem Aufenthaltsort oder dem Fluchtfahrzeug machen? Die Wache in Velbert ist jederzeit unter der Nummer 02051 946-6110 erreichbar.

