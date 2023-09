Polizei Mettmann

POL-ME: Das Info-Mobil der Kriminalprävention kommt nach Wülfrath und Erkrath - Wülfrath/Erkrath - 2309045

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie kann ich mich vor Einbrüchen schützen? Was tun bei betrügerischen Anrufen oder WhatsApp-Nachrichten? Diese und viele weitere Fragen rund um das Thema "Sicher im Alter" beantworten unsere Expertinnen und Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention / Opferschutz.

Umso persönlich wie möglich Seniorinnen und Senioren, aber auch alle anderen interessierte Bürgerinnen und Bürger beraten zu können, kommt das Info-Mobil der Kriminalprävention in der übernächsten Woche nach Wülfrath und Erkrath.

Unterstützt werden die Präventionsexpertinnen und -experten durch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!) und den jeweiligen Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten.

Das Info-Mobil ist hier anzutreffen:

Am Montag, 25. September 2023, von 12-14 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes an der Straße "Zur Fliethe" in Wülfrath

und

am Freitag, 29. September 2023, von 10 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt am Bavierplatz in Erkrath.

Die Ansprechpersonen stehen für jegliche Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung und freuen sich auf Ihren Besuch. Weitere Termine in anderen Städten werden jeweils aktuell bekannt gegeben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell