Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Ehrung unserer verstorbenen Kollegen

Hamburg (ots)

Hamburg-Ohlsdorf, Totenehrung, 26.11.2023, 11:00 Uhr, Friedhof Ohlsdorf

Am heutigen Sonntag versammelten sich Kolleginnen und Kollegen der Berufsfeuerwehr sowie Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr an unserem Ehrenmal auf dem Ohlsdorfer Friedhof.

Gemeinsam mit Andy Grote, Präses der Behörde für Inneres und Sport, und Jan Peters, stellvertretender kommissarischer Amtsleiter der Feuerwehr Hamburg, wurde den verstorbenen Feuerwehrkräften gedacht.

Der Totensonntag ist seit vielen Jahren ein bedeutsamer Tag für die Feuerwehr Hamburg. Die Ehrung ist ein Zeichen unserer tiefen Verbundenheit mit den Feuerwehrleuten, die in Ausübung ihres Dienstes und um Menschenleben zu retten, tödlich verunglückt sind.

Besonders erwähnt wurde in diesem Jahr der Feuerwehrmann Jan Neubauer, der 1964 bei einem tragischen Einsatz im Kieswerk Hupfeld in Neu-Wulmstorf verunglückte. Er setzte sein Leben ein, um eine Person zu retten, die in einem Sand-Silo verschüttet war.

Neubauer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und verstarb fünf Tage später, am 25. Februar 1964, im Krankenhaus.

Der Bruder des damals verstorbenen Feuerwehrmanns, Knuth Neubauer, nahm dieses Jahr als Ehrengast an der Zeremonie teil.

Wir werden Euer Andenken in Ehren halten.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell