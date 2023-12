FW-HH: Dramatische Rettung nach einem Atemschutznotfall bei Wohnungsbrand in Winterhude

Hamburg (ots) - Hamburg-Bahrenfeld 14.12.2023 1:46 Uhr Feuer mit 2 Löschzügen und bis zu 10 verletzten Personen. Der Rettungsleitstelle wurde durch mehrere, zeitgleiche Notrufe eine Rauchentwicklung in einer Unterkunft für unbegleitete Flüchtlinge in der Theodorstrasse gemeldet. Die Anrufer gaben an, dass sich circa 40 bis 50 Personen in dem Gebäude befinden. Bei Ankunft der Feuerwehr hatten die Mitarbeiter bereits ...

mehr