LPI-GTH: Radlader entwendet- Zeugensuche

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Heute Morgen, gegen 06.00 Uhr wurde der Polizei ein Brand in der Bahnhofstraße in Förtha gemeldet. Hier kam es in einem Nebengelass zu einem Brandausbruch. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Infolge des Brandes wurde das Gebäude vollständig zerstört, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 15.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. (jd)

