LPI-GTH: Diebstahl aus Lagerhalle- Zeugensuche

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 75-jährige Fahrerin eines Ford befuhr heute Morgen die L1025 von Mechterstädt in Richtung Laucha. Aus unbekannter Ursache kam die Frau in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam anschließend zum Stehen. Die 75-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Ford entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 4.000 Euro, dieser wurde abgeschleppt. (jd) Rückfragen bitte an: ...

